Gomis’ten Galatasaray açıklaması

Sarı-kırmızılı ekipte bir süre forma giyen Gomis, yeniden Galatasaray’a döneceği iddialarına yanıt verdi.

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra yoluna Suudi Arabistan takımı Al Hilal’de devam eden Batefimbi Gomis açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra yoluna Suudi Arabistan takımı Al Hilal’de devam eden Batefimbi Gomis açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon attığı 29 golle rekor kırarak gol kralı olan Fransız futbolcu Gomis, Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Galatasaray’a dönerek bu hikayeyi…”

Suudi Arabistan takımı Al Hilal’de forma giyen Gomis, L’Equipe’e geleceği ile ilgili olarak, “Al Hilal ile sözleşmem sona erdiğinde umarım kısa bir süre için de olsa Galatasaray’a dönerek bu hikayeyi iyi bir şekilde noktalarım” ifadelerini kullandı.

“Yönetim sözleşmeyi uzatmama kararı aldı”

“Türkiye’de parayla ilgili sorunun nedeni Türk Lirası’nda yaşanan problemdi. Galatasaray yönetimi transfer için benimle temasa geçti. Bir karar vermemiz gerekiyordu. Benim ilk tercihim takımda kalmaktı. Galatasaray’ı ve İstanbul’u çok seviyordum. 33 yaşımda bütün rekorlarımı da kırmıştım. Galatasaray’da kalıcı olmak istiyordum ama yönetim sözleşmeyi uzatmama kararı aldı. Hayatta böyle şeyler olabiliyor.”

“Başka hiçbir yerde bu kadar kişi beni sevmemişti”

“Galatasaray’da beklediğimden de çok sevgi gördüm. Başka hiçbir yerde bu kadar kişi beni sevmemişti. Onların ihtiyacı olan hücumcu bendim. Müthiş taraftarımızla kendimizi yenilmez hissediyorduk.”

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