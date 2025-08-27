Haberler

Gömmetaş Mahallesi’nde Yangın Çıktı

GECE SAATLERİNDE YANGIN ÇIKTI

Bağlar ilçesi kırsal Gömmetaş Mahallesi’nde bulunan bir sulama kanalı şantiyesinin prefabrik yatakhanesinde, gece saatlerinde yangın meydana geldi. Yangın ihbarı sonrasında sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine hemen yönlendirildi.

YARALANMA OLAYI YAŞANDI

Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri yüzünden yaralandı. Bu itfaiye erine 2’nci derece yanık teşhisi konuldu. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri olay yerindeki yangını kontrol altına alırken, yangının nedenine ilişkin araştırma başlattı.

