Göncek Kavunu İçin Eğitim Verildi

EMET’TE ORGANİK TARIM EĞİTİMİ

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü, Emet ilçesi Göncek Köyü’nde yerel ve doğal olarak yetiştirilen Göncek kavununun Organik Tarım kapsamına alınması amacıyla 35 üreticiye eğitim sağladı. Göncek Köyü’nde gerçekleştirilen toplantıya, Kütahya İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şubesi ve Emet İlçe Müdürlüğü personeli de katıldı.

ORGANİK TARIM KONULARINDA DETAYLI EĞİTİM

Toplantıda, 35 üreticiye organik tarım alanında ekim, yetiştiricilik, kayıtlılık, bitki besleme, hasat, depolama, taşımacılık ve sertifikasyon işlemleri ile ilgili eğitimler verildi. Bu eğitimler, bölgedeki üreticilerin organik tarım standartlarına uyum sağlama ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini öğrenme açısından büyük önem taşıyor. Elde edilen bilgiler ile üreticilerin organik tarım uygulamalarında daha başarılı olmaları hedefleniyor.