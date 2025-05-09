Gönen Baldo Pirinci ve Erdek Kapıdağ Zeytinyağı Tescillendi

GÖNEN BALDO PİRİNCİ VE ERDEK KAPIDAĞ ZEYTİNYAĞINA COĞRAFİ İŞARET BELGESİ VERİLDİ

Balıkesir’in Gönen ilçesindeki Baldo pirinci ile Erdek Kapıdağ zeytinyağı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi aldı. Böylece kentin coğrafi işaret sayısı 41’e yükseldi. Bu tescil için bir tanıtım töreni düzenlendi. Balıkesir Valiliği’nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak ile ilçe protokolü, oda başkanları ve üreticiler katıldı.

COĞRAFİ İŞARETLERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Törende söz alan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak, “Gönen Baldo pirinci ve Erdek Kapıdağ zeytinyağının coğrafi işaret alması, tüm Balıkesir’in markalaşmasına güç katacaktır. Böylece Balıkesir’in coğrafi işaret sayısı 41’e ulaştı. Ülkemizin su ürünlerinin de markalaşması için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. Durak, coğrafi işaretli ürünlerin uluslararası pazarlara açılmak ve çiftçilerin emeğinin değerlenmesi açısından önemli olduğunu belirtti: “Bu işaret, üretim, kültür ve bölgesel kimliğin de korunması demek. Coğrafi işaret, üreticilerin ürünlerine değer katmaktadır.”

VALİ USTAOĞLU’NDAN DESTEK MESAJI

Törende bir konuşma yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir’in tarihi bir şehir olduğunu ve birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade etti. Vali Ustaoğlu, “Balıkesir, 14 bin 500 kilometrelik alanda tarım yapılan bir tarım kenti. Çayın dışında her çeşit ürün yetişiyor. Alın terinin toprakla buluştuğu ürünlerin katma değerli olarak satılması çok önemli. Bu açıdan coğrafi işaret büyük bir önem taşıyor. Balıkesir’de coğrafi işaret sayısı 41’e ulaştı. 41 kere maşallah. Yeter ki üretelim, yeter ki çalışalım. Gönen Baldo pirinç ve Erdek Kapıdağ zeytinyağına verilen coğrafi işaret, gecikmiş bir coğrafi işaret.” şeklinde konuştu. Ardından, Gönen Baldo pirincin coğrafi işaret belgesi Gönen Ziraat Odası Başkanı Kemal Arpacı’ya, Erdek Kapıdağ zeytinyağının belgesi ise Erdek Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Uz’a, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Milletvekili Ali Taylan Öztaylan ve Prof. Dr. M. Zeki Durak tarafından verildi.