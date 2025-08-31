Haberler

Gönen-Bandırma Yolu’nda Kaza Oldu

TRAFAK KAZASI VE YARALILAR

Balıkesir’in Gönen-Bandırma karayolunun Buğdaylı Mahallesi bölümünde gerçekleşen bir trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı. Alınan bilgilere göre, 61 SC 919 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak kaza yaptı.

KAZA SONRASINDA OLAY YERİNE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Hafif şekilde yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gönen Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza sonucunda araçta maddi hasar oluştu. Meydana gelen kaza ile ilgili incelemenin başlatıldığı bilgisi verildi.

