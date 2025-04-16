Gönen’de Akıl Oyunları Turnuvası Yapıldı

OLUMLU ETKİLERİN SERGİLENMESİ

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler için bir Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi. Turnuva, Ömer Seyfettin Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu etkinliğe katılanlar arasında AK Parti Gönen İlçe Başkanı Zekeriyya Dağlı, AK Parti Gönen İlçe Kadın Kolları Başkanı Pervin Demir ve diğer teşkilat üyeleri yer aldı.

ÖĞRENCİLERİN YETENEKLERİ SERGİLENDİ

Öğrencilerin zeka gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen bu turnuvada, çocuklar çeşitli oyunlarla yarıştı. Hem eğlenceli vakit geçirdiler hem de zihinsel yeteneklerini gösterme fırsatı buldular. Turnuvada öğrencilerin gösterdiği performans, izleyiciler tarafından büyük takdir topladı. Katılımcılar, etkinlikten aldıkları memnuniyeti dile getirdi.

DESTEKLEYİCİ AÇIKLAMALAR

Programın sonunda bir açıklama yapan İlçe Başkanı Dağlı, “Evlatlarımızın bu tarz gelişim odaklı etkinliklerle desteklenmesi bizler için büyük bir mutluluk. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu. Turnuvanın, gençlerin zeka gelişimlerine olumlu katkı yaptığı vurgulandı.