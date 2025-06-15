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Gönen’de Araç Takla Attı, Yaralı Var

OTOMOBİL TAKLA ATIYOR VE SULAMA KANALINA DÜŞÜYOR

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir otomobil takla atarak sulama kanalına düştü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, M.C.D. (19) yönetimindeki 10 YT 344 plakalı otomobil, Gönen Sarıköy yolu üzerinde Gönen yönüne giderken kontrolden çıktı. Kontrolsüz şekilde savrulan araç, takla atarak sulama kanalına düştü ve yol kenarındaki ağaca asılı kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Hafif yaralanan M.C.D., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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