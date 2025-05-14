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Gönen’de Araç Yangını İtfaiyeyle Söndürüldü

YANGIN OLAYI GÖNEN’DE MEYDANA GELDİ

Balıkesir’in Gönen ilçesinde seyir halindeki bir araçta meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Alınan bilgilere göre, Denizkent-Biga yolu üzerindeki Tahirova mevkisinde M.E. yönetimindeki 10 TD 659 plakalı ticari araç, hareket halindeyken henüz tespit edilemeyen bir sebepten alev aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Alevlerin yükseldiği durumu gören vatandaşlar, hemen yetkililere haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonrasında can kaybı olmaması sevindirici bir durum olarak kayda geçti, ancak araçta çeşitli maddi hasarlar oluştu. Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

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