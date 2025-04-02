Gönen’de Araçlara Çarpan Sürücü Kamerada

GÖNEN İLÇESİNDE KAZA ANLARI KAYDEDİLDİ
Balıkesir’in Gönen ilçesinde, park edilmiş araçlara çarparak zarar veren bir şahıs güvenlik kamerasına yansıdı. Elde edilen bilgilere göre, 10 AIL 798 plakalı araçla yolda ilerleyen şahsın, park halindeki çeşitli araçlara çarparak hasar verdiği açıkça görüldü.
VATANDAŞLARIN TEPKİSİ
Güvenlik kameralarındaki görüntülerde, şahsın çevreye zarar verdiği anlar dikkat çekti. Olayı izleyen vatandaşlar, bu duruma karşı tepki göstererek, yetkililerden gerekli müdahaleyi yapmalarını talep etti.