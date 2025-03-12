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Gönen’de Başıboş Köpeğin Saldırısına Uğrayan Çocuk

BAŞI BOŞ KÖPEK SALDIRISI

Isparta’nın Gönen ilçesinde, sokakta oyun oynarken başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Olay, saat 18.30 sıralarında Isparta’nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent Beldesi Baladız Mahallesi’nde meydana geldi. Küçük çocuk T.A., sokakta oynarken, başıboş bir köpek tarafından saldırıya uğradı.

KURTARILAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırı sonucunda köpek tarafından kafasından ve sol kolundan ısırılan T.A., çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek kurtarıldı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, T.A.’ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından çocuk, Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede yapılan muayenede T.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Çocuğun tedavi süreci başarıyla tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı.

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