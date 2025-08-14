Haberler

Gönen’de Gece Trafik Denetimi Yapıldı

GÖNEN’DE TRAFİK VE ASAYİŞ DENETİMİ

Balıkesir’in Gönen ilçesinde polis ekipleri, gece saatlerinde trafik ve asayiş denetimi yapıyor. Edinilen bilgilere göre, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Pazar Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, çok sayıda araç ve motosiklet durduruluyor.

DENETİMLERDE YAPILAN KONTROLLAR

Denetimlerde emniyet kemeri, motosiklet kaskı, modifiyeli egzoz ve yüksek ses gibi konulara yönelik detaylı kontroller yapılıyor. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlemler uygulanırken, vatandaşlar da huzur ve güvenliği artırmaya yönelik bu denetimlerden memnuniyet duyuyor.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Ekipler, denetimlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini belirtiyor. Bu tür uygulamaların, sürücülerin trafik kurallarına uyması ve genel asayişin sağlanması açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

ÖNEMLİ

