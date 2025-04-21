Gönen’de Gıda Denetimleri Gerçekleştirildi

DENETİMLER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA YAPILDI

Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün iş birliğiyle, ilçe sınırları içindeki okul ve diğer kurumlardaki kantin, yemekhane ve kafeteryalara yönelik detaylı denetimler yapıldı. Bu denetimlerin amacı, gıda güvenliğini sağlamak olarak belirlendi. Teknik ekipler, üretim aşamasından tüketime kadar tüm süreçleri yerinde değerlendirerek hijyen koşulları, saklama alanları ve genel işleyiş ile ilgili kontroller gerçekleştirdi.

PERİYODİK DENETİMLER DEVAM EDECEK

Denetimlerin, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak perspektifinden periyodik olarak devam edeceği açıklandı. Yetkililer, bu denetimlerin aynı zamanda işletmelerin kanunlara uygunluk durumlarını kontrol etmek açısından da büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, okul kantinlerinde öğrenci sağlığını önceliklendiren bir yaklaşım benimsendiği ifade edildi.