Gönen’de Hırsızlık Suçlusu Yakalandı

GÖNEN’DE YAKALAMA OPERASYONU

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bandırma Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan bir kişi ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Bandırma, Erdek ve Gönen Adli Makamlarınca “Nitelikli Hırsızlık, TCK-191 ve Hükümlünün ve Tutuklunun Kaçması” suçlarından toplam 47 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 5 Eylül 2025 günü Gönen ilçesinde gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

Gözaltına alınan şahıs, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bandırma Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi. Emniyet yetkilileri, suçlu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kesintisiz olarak devam edeceğini belirtti.