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Gönen’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

TRAFFİK KAZASI VE YARALILARIN DURUMU

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Taştepe Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza Gönenli Süt Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. 76 yaşındaki A.T.’nin kullandığı 10 CEJ 87 plakalı araç, kavşaktan anayola çıkmaya çalıştığı sırada, Gönen istikametinden Bandırma yönüne giden 31 ARM 538 plakalı H.B. yönetimindeki araca çarptı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çarpışmanın etkisiyle A.T. ve H.B. ile birlikte 31 ARM 538 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki S.B. yaralandı. Olayın hemen ardından durumun bildirilmesi üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı açıklandı.

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