Gönen’de Kaçak Avcılıkla Mücadele Sürüyor

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Balıkesir’in Gönen ilçesinde su kaynaklarındaki canlı varlığının sürdürülebilirliğini sağlamak için denetim çalışmaları aralıksız sürüyor. Gönen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, su kaynaklarındaki canlı varlığın korunmasını sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, İl Müdürlüğü’ne ait Su Ürünleri Kontrol Teknesi ile Ilıcaoba Sulama Barajı’nda kaçak avcılığı önlemek üzere denetim gerçekleştirildi.

KONTROLLER SIKLAŞIYOR

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik rutin kontrollerin yanı sıra, vatandaşlardan gelen ihbarların da dikkatle değerlendirildiğini ve ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu aktardı. Gönen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, vatandaşları yasa dışı avcılık konusunda daha duyarlı olmaya ve ihbarda bulunmaya davet etti.