Gönen’de Nitelikli Yağma Şüphelileri Tutuklandı

İKAMETTE YAĞMA OLAYI

Balıkesir’in Gönen ilçesinde iki farklı konutta yaşanan nitelikli yağma olayıyla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiler doğrultusunda, Karşıyaka ve Gündoğdu mahallelerinde bulunan ikametlere giren S.Ö. (25), M.H. (30), O.A. (25) ve A.Y. (16) isimli kişiler, nitelikli yağma suçunda yer aldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

İhbarın alınmasının ardından Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri süratle harekete geçti ve şüphelileri aynı gün içinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.