Gönen’de Nitelikli Yağma Şüphelileri Tutuklandı

İKAMETTE YAĞMA OLAYI

Balıkesir’in Gönen ilçesinde iki farklı konutta yaşanan nitelikli yağma olayıyla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiler doğrultusunda, Karşıyaka ve Gündoğdu mahallelerinde bulunan ikametlere giren S.Ö. (25), M.H. (30), O.A. (25) ve A.Y. (16) isimli kişiler, nitelikli yağma suçunda yer aldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

İhbarın alınmasının ardından Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri süratle harekete geçti ve şüphelileri aynı gün içinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Koyun Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı

Seydişehir'de bir koyun su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri başarılı bir operasyonla hayvanı kurtararak, sahibinin takdirini topladı.
Borsa, Güne Yüzde 0,26 Düştü

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,26 düşüşle 10.796,36 puana gerileyerek 28,20 puan kaybetti. Bankacılık ve holding endeksleri de benzer şekilde değer kaybı yaşadı.

