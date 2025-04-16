Gönen’de Trafik Denetimleri Yapıldı

GÖNEN’DE TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamalarında birçok araç ve motosiklet denetlendi. Alınan bilgilere göre, Gönen’de 10.00-11.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde toplam 46 araç ve motosiklet kontrol edildi.

DENETİMLERDE KURAL İHLALLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerde çeşitli kural ihlalleri belirlendi ve 12 araca işlem yapıldığı bildirildi. Trafik güvenliğini artırmak ve kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği ifade ediliyor.