Gonen’de Yangın, 50 Dönüm Zarar Gördü

YANGINDA 50 DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

Balıkesir’in Gönen ilçesinde buğday ekili olan arazide meydana gelen yangında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar görüyor. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, şu an soğutma çalışmaları devam ediyor.

KIVILCIM YANGINA NEDEN OLDU

Edinilen bilgilere göre, Hacıvelioba Mahallesi’nde ot biçme işlemi sırasında bir traktörden çıkan kıvılcımın buğday ekili alana düşmesiyle yangın başladı. Alevler, kısa zaman içinde büyüyerek 50 dönümlük ekili alanı tamamen küle çevirdi. Olayın ardından itfaiye ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi ve yangını kontrol altına alarak söndürdü. Şu anda ise ekiplerin bölgede soğutma işlemleri sürüyor. Olayla ilgili olarak inceleme çalışmaları başlatıldı.