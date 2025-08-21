Gönen’de yangın itfaiye tarafından söndürüldü

YANGIN MÜDAHALESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Balıkesir’in Gönen ilçesinin Çifteçeşmeler Mahallesi’nde yaşanan bir dam yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir damda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın patlak verdi. Alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen ilgili birimlere bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine sevk edilen Gönen Grup Amirliği itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek, alevleri söndürmeyi başardı. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, damda maddi hasar oluştu. Yangının sebebine yönelik inceleme çalışmaları ise başlamış durumda.