Gönen’de YKS’ye Geç Kalan Öğrenci Kurtarıldı

ÖĞRENCİ SINAVA GEÇ KALDI

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) geç kalan bir öğrenci, polis ekiplerinin yardımıyla son dakikada sınav merkezine ulaştı. YKS’ye katılmak için yola çıkan bir öğrenci, sınava zamanında yetişemediğini anlayınca hemen devreye güvenlik güçleri girdi.

POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Elde edilen bilgilere göre, Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu’nda sınava girecek olan öğrenci, sınav saatine kısa bir süre kala geç kaldığını fark etti. Bu durumun ilgili kurumlara bildirilmesi üzerine, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli bir ekip ve devriye aracı hızlıca harekete geçti.

SON ANDA SINAVA GİRDİ

Polis ekipleri, öğrenciyi sınav merkezine son 2 dakika kala ulaştırarak, sınava girmesini sağladı. Emniyet güçlerinin zamanında gerçekleştirdiği müdahale, çevredekiler tarafından büyük takdir topladı.