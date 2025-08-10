Haberler

Gönen Yolunda Kaza, Sürücü Yaralandı

Trafik Kazası Ayrıntıları

Bandırma-Gönen karayolunda gerçekleşen tek taraflı trafik kazasında 33 yaşındaki sürücü yaralandı. Alınan bilgilere göre, Bandırma-Gönen karayolu Taştepe Mahallesi civarında seyir halindeki S.A. (33) yönetimindeki 10 CEC 99 plakalı araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kazaya neden oldu.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Tek taraflı gerçekleşen kazada yaralanan sürücü, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi edinildi. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzurum’da Klasik Araç Fuarı Yapıldı

Erzurum'daki Klasik Otomobil Fuarı, 55 klasik aracın sergilendiği etkinlikte, Vali Çiftçi, turizm ve yarışma faaliyetlerinin artacağını duyurdu.
Haberler

Doğacan Taşpınar Vefat Etti. Üzüntülüyüz

Tiyatro dünyası, 45 yaşındaki oyuncu Doğacan Taşpınar'ın vefatıyla sarsıldı. Oyuncular Sendikası, acı haberi kamuoyuna iletti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.