Gönül Dağı 6 Eylül 2025’te başlıyor

SEZON FİNALİ VE DİZİNİN ARA VERİŞİ

14 Haziran 2025 Cumartesi akşamı yayınlanan sezon finaliyle dizi, ekranlara kısa bir süreliğine veda etti. Takipçiler, heyecanla yeni sezon hazırlıklarını beklerken yapım ekibi, kısa bir aranın ardından Ağustos ayı sonuna doğru çekimlere yeniden başladı. Bu hareketli süreç, dizinin yeni sezonunu hazırladı.

DİZİNİN YENİ BAŞLANGICI

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından dizinin 6 Eylül 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekranlara dönmesi bekleniyor. Yayın günü ve saati, “her Cumartesi saat 20.00” formatıyla izleyicisini yeniden bir araya getirmesi hedefleniyor. Sadık kitle de beklediği sürprizlerle buluşacak. Bazı değerlendirmeler, yeni sezonun Eylül ayının ortasında, özellikle 13 Eylül’ü de mümkün gösteriyor. Bu değişik tahminler, hâlâ kesin bir açıklama olmaması sebebiyle oluşan spekülasyonlardan kaynaklanıyor. Ancak çoğunluğun görüşü, şimdilik 6 Eylül tarihine odaklanıyor.

Yeni sezon hazırlıkları sürerken, dizinin önemli karakterlerinden biri olan Ramazan’ın (Cihat Süvarioğlu) artık kadroda yer almayacağı kesinleşti. Bunun yanı sıra, yeni sezona birçok yeni karakterin katılması öngörülüyor: Süleyman’ın oğlu Taylan (Bülent Şakrak), Çetin, Leyla ve Taner’in kuzeni Kadir gibi isimler kasabaya taze bir hava katacak. Ayrıca nostaljik bir dönüş olarak Döndü karakteri de geri dönüyor. Tüm bu yenilikler, hikâyeye yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor.