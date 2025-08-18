Gönül Dağı 6. Sezon Eylül’de Başlayacak

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ CUMARTESİ GÜNLERİ HEYECANLA BEKLENİYOR

TRT 1 ekranlarında her cumartesi saat 20.00’de yayınlanan Gönül Dağı dizisi, izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor. Beşinci sezon finalini 14 Haziran 2025 Cumartesi günü yapacak olan dizi, ekranlara kısa bir mola verdi. Diziyi sadık bir şekilde takip eden izleyiciler ise yeni sezonun başlangıcı için sabırsızlıkla bekliyor. Gönül Dağı ile ilgili en güncel bilgiler ise haberin devamında yer alıyor.

6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gönül Dağı dizisinin set ekibi, 5. sezon finalinin ardından Haziran ayında tatile girdi. Ekip, yaklaşık iki buçuk aylık tatilin akabinde Ağustos ayının sonunda bir araya gelerek 6. sezon çekimlerine başlamaya hazırlanıyor. Yeni sezonun 6 Eylül 2025 Cumartesi günü izleyiciyle buluşması planlanıyor. Diziye 6. sezonda birçok yeni isim katılıyor. Usta oyuncu Bülent Şakrak, Süleyman Kaya’nın büyük oğlu Taylan karakteriyle katılarak hikayeye önemli bir katkı sağlıyor. Süleyman Kaya’nın diğer çocukları Çetin ve Leyla da yeni sezonun dikkat çeken figürleri arasında bulunuyor.

YENİ KARAKTERLER VE HİKAYE GELİŞİMİ

Dizinin ana karakterlerinden Taner’in kuzeni Kadir de yeni sezonda izleyiciyle buluşarak kasaba hayatına yeni bir dinamizm getirecek. İlk sezonlardan hatırlanan Döndü karakterini canlandıran Feyza Işık, 6. sezonda kadroya tekrar dahil olacak ve eski bölümlere nostaljik bir dokunuş yapacak. Ramazan karakterini oynayan Cihat Süvarioğlu diziden ayrılıyor. Yeni sezon, farklı aile bağları ve sıcak hikâyelerle kasaba yaşamını daha da zenginleştiriyor.

KASABA HAYATINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER

Gönül Dağı dizisinin son bölümünde kasaba sakinlerinin hayatında önemli gelişmeler yaşandı. Süleyman Kaya, ailesiyle yaşadığı sorunları çözmeye çalışırken, Taylan karakterinin ortaya çıkışı aile dinamiklerini değiştirdi. Taner ve ailesi arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlarken, kasabadaki dostluk ve dayanışma temaları ön plana çıktı. Bölüm, izleyicilere sürprizlerle dolu anlar yaşatırken, gelecek bölümler için merak uyandırdı.