Gönül Dağı Başrolü İçin Ağır Eleştiriler

GÖNÜL DAĞI’NDA YENİ GELİŞMELER

Gönül Dağı dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Ancak, dizinin seyrinde can sıkıcı bazı gelişmeler yaşanmaya başladı. Gönül Dağı’na yeni bir karakter katılma haberi ise heyecanı artırdı. Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Süleyman Kaya karakteri ile dizinin kadrosuna dahil oluyor.

BÜYÜK AŞKTA GERİLİM YÜKSELDİ

Dizinin başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi isimler bulunuyor. İddialı yapımında, Asuman ve Ramazan arasında yükselen gerilim, büyük aşkın sona ermesinin artık an meselesi hale gelmesini sağlıyor.