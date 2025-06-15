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Gönül Dağı Dizisi Yayın Hayatına Veda Etti

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DİZİNİN SEZON FİNALİ VE VEDASI

Tam 5 sezondur reytinglerde ilk sırada yer alan ve TRT 1 izleyicilerinin kalbinde özel bir yer edinmiş olan Gönül Dağı dizisi, sezon finali yaparak seyirciye veda etti. Bozkırın yeşermesi ve Gedelli kasabasının gelişimi için mücadele eden amcaoğulları, Süleyman Kaya’nın yardımlarıyla işleri büyütmeye başlamıştır. Yurt dışında işlerin başına geçmek için Ramazan, bu görevi üstlenmek istemektedir.

RAMAZAN’IN GİTME HEYECANI

Ramazan, gitme heyecanı içindedir. Bu süreçte, çok sevdiği Asuman’a hayatı boyunca aklından çıkmayacak sürprizler hazırlamaktadır. Yüksek izleyici kitlesine hitap eden yapımın arkasında Köprü Film’in Ferhat Eşsiz, yönetmenlik koltuğunda ise Aslı Kahraman ve Hüseyin Küpeli bulunmaktadır. Gönül Dağı dizisinde büyük bir değişim yaşanıyor.

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