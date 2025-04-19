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Gönül Dağı İzleyicileri Karara Şaşırdı

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GÖNÜL DAĞI DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE 23 NİSAN COŞKUSU YAŞANDI

Gönül Dağı dizisi, TRT 1 ekranlarında her hafta milyonları ekrana çekiyor. Uzun süredir merak edilen mesele de nihayet yanıtını buldu. Dizinin kadrosunda Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi yetenekli isimler yer alıyor. Son bölümde 23 Nisan coşkusu ön plandaydı.

MECLİS ZİYARETİ VE GURUR VERİCİ GÖRÜNTÜLER

Dizinin karakterleri, amcaoğulları ve aileleri Meclis’i ziyaret etti. Taner’in oğlu ve Gedelli Kasabası’nın çocukları ise TBMM’yi neşelendirirken izleyenler için gurur verici anlara imza attı. Gönül Dağı dizisinde yaşanan bu 23 Nisan coşkusunun yanı sıra yeni sezon ile ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

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