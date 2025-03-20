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‘Gönül Sofraları’ Etkinliği Ailelerle Buluşuyor

Gönül Sofraları’nda Ailelerle Buluşma Devam Ediyor

Bilecik’te AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen ‘Gönül Sofraları’ etkinlikleri, Ramazan ayı dolayısıyla ailelerle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda birçok evin kapısını çalan teşkilat, sıcak bir ortamda halkın sorunlarını dinliyor ve Ramazan’ın manevi atmosferini yaşatıyor.

Ramazan Ayı Ruhu Yaşatılıyor

‘Gönül Sofraları’ etkinliği, sadece bir buluşma olmanın ötesinde, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve ailelerin, bireylerin Ramazan ayının ruhunu hissetmesini sağlıyor. AK Parti İl Teşkilatı, düzenlediği etkinliklerle birçok ailenin sofralarında yer alarak, bu özel dönemi birlikte yaşama fırsatı sunuyor.

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