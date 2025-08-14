Gönül Yazar, Doğum Günü Kutladı

UNUTULMAZ İSİM GÖNÜL YAZAR’IN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Türk sinema ve müzik dünyasının önemli figürlerinden birisi olan Gönül Yazar, “Dudaktan Kalbe” ve “Vurgun” gibi efsanevi filmlerdeki performanslarıyla tanınıyor. “Sus Sus”, “Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar” ve “Tadı Yok Sensiz Geçen” gibi hafızalarda yer eden şarkılarıyla da büyük bir etki bırakmış durumda. “Taş Bebek” olarak bilinen Yazar, hem yeteneği hem de güzelliğiyle hatırlanıyor.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDAKİ İDDİALAR YALANLANDI

Son dönemde sağlık durumu hakkında çıkan iddialar, Gönül Yazar’ın hayranlarını endişelendirmişti. “Entübe edildi” şeklindeki haberler sosyal medyada yayıldı. Ancak Yazar, bu iddiaları yalanlayarak, “Hakkımda ‘entübe edildi’ şeklinde çıkan haber yalan ve asılsızdır. Onu yazan kişiyi, sürekli yalan haber yaptığı için engelledim” dedi. Hayranları bu açıklama ile rahat bir nefes aldı.

YAŞ GÜNÜNDEKİ NEŞELİ ANLAR

Dün 89. yaşını kutlayan Gönül Yazar, pasta üzerindeki mumları üflerken keyifli anlar yaşadı. “Allah’tan tek istediğim kilo almak, millet zayıflamak istiyor, ben kilo almak istiyorum” diyerek gülümseyen sanatçı, dilek tuttuğu sırada “Bir koca daha istiyorum” ifadeleriyle etrafındaki insanları kahkahalara boğdu. Yazar’ın doğum günü kutlaması, onun enerjisini ve neşesini bir kez daha gözler önüne serdi.