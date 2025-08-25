Gönüllü Gençler, Gölpazarı’nda Buluştu

ÖNEMLİ BULUŞMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği ‘Damla Gönüllülük Hareketi’ çerçevesinde, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen 40 gönüllü genç Gölpazarı’nda toplandı. Gölpazarı’nda gerçekleşen bu özel etkinlik, gönüllülük anlayışını ve toplumsal yardımlaşmayı bir kez daha gözler önüne serdi.

İLHAM VERİCİ SOHBET

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, gönüllü gençleri makamında kabul ederek, eğitim hayatlarındaki başarı dileklerini iletti. Kılıç, gençlere mesleki deneyimlerini paylaşarak ilham verici bir sohbet gerçekleştirdi. Kılıç, “İnsan hayatına dokunmayı sağlayan böylesine güzel bir hareket, aslında kendi hayatlarımıza da bir dokunuştur. Damla Hareketi kapsamında ilçede gerçekleştirilen etkinliklerle gönüllü gençler, hem yerel halkla etkileşim kurdu, hem de sosyal sorumluluk bilinciyle çeşitli faaliyetlerde bulundu” şeklinde konuştu.