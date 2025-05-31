Gönüllü Gençler Mezuniyet Etkinliği Düzenledi

MEZUNİYET ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Batman’da gönüllü gençler, Beşiri ilçesine bağlı Beşpınar köyündeki ortaokulda 8. sınıf öğrencileri için mezuniyet etkinliği gerçekleştirdi. Mezuniyet töreni, toplamda 28 öğrencinin katılımıyla okulda yapıldı. Okulun rehber öğretmenlerinin daveti üzerine Petrolkent Gençlik Merkezi gönüllüleri, öğrencilerin mezuniyet sevincini paylaşmak amacıyla okulda çeşitli etkinlikler düzenledi.

ETKİNLİKLERDEN RENKLİ ANLAR

Etkinlik kapsamında, okulda öğrenciler için düzenlenen konserde öğretmenler ve öğrenciler halay çekti. Bahçede kurulan parkurlarda ise öğrenciler, denge oyunu, dart, ip atlama, ok atma, çember oyunu, matrak ve halat çekme gibi birçok eğlenceli oyun oynadı. Okul Müdürü Sedat Öztoprak, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna gelindiğini ve 28 öğrencinin mezun olacağını belirtti. Petrolkent Gençlik Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenen mezuniyet töreni için, Öztoprak gönüllü gençlerin etkinliğe renk kattığını ifade etti.

ÖĞRENCİLERDEN DUYGULU YORUMLAR

Gönüllü gençlerden Cihan Ekinci, etkinlik kapsamında öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadıklarını anlattı. Öğrenci İrem Tan, 8. sınıftan mezun olacağı için mutluluk duyduğunu ve düzenlenen bu etkinlik ile unutulmaz bir mezuniyet sevinci yaşadıklarını aktardı. Diğer bir öğrenci olan Gülperi Özevin ise Gençlik Merkezi gönüllülerine teşekkür ederek, “Güzel ve farklı bir mezuniyet oldu. Çok eğlendik.” dedi.