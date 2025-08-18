Haberler

Gönüllü Gençler Osmaneli’nde Buluştu

GENÇLER OSMANELİ’NDE BULUŞUYOR

Damla Gönüllülük Hareketi çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen gönüllü gençler, Osmaneli’te bir araya geldi. Gençlere, Osmaneli’nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtılıyor.

KAYMAKAM KILIÇ’TAN DESTEK VE TECRÜBE PAYLAŞIMI

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, gönüllü gençlerle bir araya geldi ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Kılıç, görüş alışverişinde bulunarak gençlere kendi tecrübelerini aktardı ve gönüllülüğün toplumda taşıdığı önemi vurguladı. Gençlere başarı dileklerini ileten Kılıç, bu tür projelerin “gençlerin sosyal sorumluluk bilincini artırdığını ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini” ifade etti.

ÖNEMLİ

Haberler

İslahiye’de Üzüm Hasadına Başlandı

İslahiye'de 50 bin dekar alanda başlayan üzüm hasadı, kuraklık ve olumsuz hava koşulları nedeniyle rekoltenin düşmesinden dolayı üreticileri huzursuz ediyor.
Haberler

Ekin Uzunlar Konseri Unutulmaz Gece Yaşattı

Erzincan'da düzenlenen Yaşayan Miras Festivali, Ekin Uzunlar'ın kemençe eşliğindeki konseriyle sona erdi. Sanatçı, dinleyicilere Karadeniz ezgileriyle dolu bir gece sundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.