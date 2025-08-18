Gönüllü Gençler Osmaneli’nde Buluştu

GENÇLER OSMANELİ’NDE BULUŞUYOR

Damla Gönüllülük Hareketi çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen gönüllü gençler, Osmaneli’te bir araya geldi. Gençlere, Osmaneli’nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtılıyor.

KAYMAKAM KILIÇ’TAN DESTEK VE TECRÜBE PAYLAŞIMI

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, gönüllü gençlerle bir araya geldi ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Kılıç, görüş alışverişinde bulunarak gençlere kendi tecrübelerini aktardı ve gönüllülüğün toplumda taşıdığı önemi vurguladı. Gençlere başarı dileklerini ileten Kılıç, bu tür projelerin “gençlerin sosyal sorumluluk bilincini artırdığını ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini” ifade etti.