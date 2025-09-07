Haberler

Gönüllü Geri Dönüşler Hız Kazandı

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLERİN HIZLANMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye’deki gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hızlandığını belirtti. Yerlikaya, “8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı” diye ekledi.

KALICI ÇÖZÜM İÇİN ÇABALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş sürecinde destekleyici olduğunu vurguladı. “8 Aralık 2024 sonrasında Suriye’de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı” dedi.

Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüttüğünü belirtti ve “Tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Kiriş’teki Yangına Hava Ve Karadan Müdahale

Kemer'de çıkan orman yangınına, Antalya'nın orman ekipleri havadan ve karadan yoğun müdahalede bulunuyor. Helikopterler ve arazözler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Esenyurt’ta Motosiklet Hırsızlığı Olayı Gerçekleşti

Esenyurt'ta sabah saatlerinde park halindeki motosiklet, gözcülük yapan iki kişi tarafından çalındı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve motosiklet sahibi polise başvurdu.

