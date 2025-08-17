Gönüllü Hasat Etkinliği Gençleri Buluşturdu

GÖNÜLLÜ HASAT TOPLAMA ETKİNLİĞİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen “Gönüllü Hasat Toplama Etkinliği” kapsamında Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren birçok sporcu genç, fındık tarlasında çiftçiler ile bir araya gelerek fındık topladı. Bu etkinlik, gençlerin tarım alanına olan ilgisini artırmayı, kırsal kalkınmaya destek vermeyi ve gönüllülük bilincini geliştirmeyi hedefliyor. Gönüllü gençler, Alaplı’daki fındık tarlasında topluca fındık toplama görevini üstlendi.

ETKİNLİĞE KATILAN DESTEKLEYİCİLER

Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün organizasyonu ile düzenlenen etkinliğe, Alaplı İlçe Tarım Müdürlüğü, Alaplı İlçe Orman İşletme Müdürlüğü, Alaplı Muhtarlar Derneği ve Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı da destek verdi. Gönüllü Hasat Etkinliği, renkli anlara sahne oldu. Etkinlikte, gençler fındık çiftçileri ile birlikte fındık toplayarak eğlenceli bir vakit geçirirken çiftçilere de yardımcı oldu. Gönüllülük esasına dayanan bu faaliyet, spor yapan gençlerin fındık toplama becerilerini sergilemesi için bir fırsat sundu.

GENÇLERİN TARIM BİLGİSİ ARTIRILIYOR

Fındık toplamadan önce, Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinden orman yangınları hakkında bilgi alan gönüllü gençler, bu konuda önlem alma ve mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirildi. Ayrıca, Alaplı İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri vasıtasıyla tarım, çiftçilik ve özellikle “Ata Tohumu” hakkında detaylı bilgi edindiler. Gençler, sevdikleri fındıkların nasıl toplandığını ve bu süreçteki emekleri öğrenerek tarımsal faaliyetlere katılma şansı buldu.

YORU KUYUCULUK VE İKRAMLAR

Etkinlik Alaplı’nın Çamlıbel köyünde gerçekleştirildi ve fındık toplama sırasında yorulan gençlere serinletici ayran ikramı yapılırken, köy yapımı gözleme ve börekler de sunuldu. Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, bu etkinlik ile gençlerin tarım eğitimleri ve sosyal aktiviteler aracılığıyla doğayla bağ kurmalarının, takım çalışması ve sorumluluk bilinci edinmelerinin amaçlandığını belirtti.