Haberler

Gönüllü Köyünde Tarla Atlarla Sürülüyor

GERCÜŞ İLÇESİNDE ATLI TARIM GELENEĞİ

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde arazilerin engebeli yapısından dolayı traktörlerin giremediği tarla ve bağlar, atlar kullanılarak sürülüyor. Arazinin ulaşım zorluğu sebebiyle, atların giremediği alanlar ise çapa ile düzenleniyor. Köy sakinlerinden Salih Kavak, “Dedelerinden kalma geleneği” sürdüklerini ifade ediyor.

ATR için ZORUNLU ÇALIŞMA

Kavak, at ve katır gibi hayvanlarla tarlayı sürdüklerini belirtiyor. Bu işin “çok zahmetli ve zor” olduğunu dile getiren Kavak, “Gördüğünüz gibi traktörlerin girmediği yerleri atla sürüyoruz. Atların girmediği yerleri ise kendimiz çapalarla yapıyoruz. Çok zahmetli bir iş, bundan dolayı çok yoruluyoruz. Mecbur kaldığımızdan dolayı yapmak zorundayız” şeklinde konuşuyor.

EKİN EKİMİ İŞLEMLERİ

Köylüler, traktörlerin giremediği arazilere atlarla sürdükleri tarlalarına tohumlarını serpiştirerek ekim işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu geleneksel yöntem, köydeki tarımsal faaliyetlerin devamlılığını sağlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kadıralak Yaylası Mavi Yıldızları Ağırladı

Trabzon'un Tonya ilçesindeki Kadıralak Yaylası, nisan ayında mavi yıldız çiçekleriyle dolarak muhteşem bir mor tabaka oluşturdu. 35 doğasever, bu manzarayı keşfetmek için 15 kilometre yürüdü.
Haberler

Türkiye Hamsi İhracatı 9 Milyon Dolar

Türkiye, 2024-2025 av sezonunda 2.606 ton hamsi ihracatı yaparak 9,17 milyon dolar kazandı. İhracatın büyük kısmı Belçika, Fransa ve Almanya'ya yapıldı. Kalite artırma çalışmaları sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.