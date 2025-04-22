Gönüllü Köyünde Tarla Atlarla Sürülüyor

GERCÜŞ İLÇESİNDE ATLI TARIM GELENEĞİ

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde arazilerin engebeli yapısından dolayı traktörlerin giremediği tarla ve bağlar, atlar kullanılarak sürülüyor. Arazinin ulaşım zorluğu sebebiyle, atların giremediği alanlar ise çapa ile düzenleniyor. Köy sakinlerinden Salih Kavak, “Dedelerinden kalma geleneği” sürdüklerini ifade ediyor.

ATR için ZORUNLU ÇALIŞMA

Kavak, at ve katır gibi hayvanlarla tarlayı sürdüklerini belirtiyor. Bu işin “çok zahmetli ve zor” olduğunu dile getiren Kavak, “Gördüğünüz gibi traktörlerin girmediği yerleri atla sürüyoruz. Atların girmediği yerleri ise kendimiz çapalarla yapıyoruz. Çok zahmetli bir iş, bundan dolayı çok yoruluyoruz. Mecbur kaldığımızdan dolayı yapmak zorundayız” şeklinde konuşuyor.

EKİN EKİMİ İŞLEMLERİ

Köylüler, traktörlerin giremediği arazilere atlarla sürdükleri tarlalarına tohumlarını serpiştirerek ekim işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu geleneksel yöntem, köydeki tarımsal faaliyetlerin devamlılığını sağlıyor.