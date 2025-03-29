Gönüllü Öğretmenler 800 Çocuğa Bayramlık Dağıttı

GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLER BAYRAM SEVİNCİNE ORTAK OLDU

Gönüllü öğretmenler, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ve Şırnak’ın Silopi ilçesinde toplam 800 depremzede ile yetim çocuğa bayramlık kıyafet alarak bayram coşkusuna katıldı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Mersin, İstanbul ve Şırnak’ta depremzede ailelerin çocukları ile yetim çocuklar için bayramlık elbise temin edildi. Zorlu yaşam koşullarında mücadele eden çocukların yüzlerini güldürmek amacıyla gerçekleştirilen bu kapsamlı çalışma, dayanışma ruhunu sergiledi.

GÖNÜLLÜLERDEN ANLAMLI AÇIKLAMA

Gönüllü öğretmenlerden İsa Kösen, “Bu bayram, başta depremzede çocuklarımız olmak üzere, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki yetim ve dezavantajlı ailelerin çocuklarını sevindirmek için bir araya geldik. Yaklaşık 800 çocuğumuzun bayramlıklarını temin ederek mutluluğuna ortak olduk. Bu anlamlı projede emeği geçen tüm gönüllü arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle gönüllü öğretmenlerimiz, organizasyon sürecinde büyük fedakarlık gösterdi. İnşallah bundan sonraki süreçte de sosyal sorumluluk projelerimizi daha da genişleterek devam ettirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.