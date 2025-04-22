Gönüllüler, AÇEV ile Gaziantep’te buluştu

GÖNÜLLÜLER GAZİANTEP’TE ÇOCUKLARA DESTEK OLDU

Vodafone Vakfı’nın AÇEV iş birliğiyle deprem bölgesinde başlattığı proje kapsamında, gönüllüler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak Gaziantep’e ziyarette bulundu. Bu ziyarette gönüllüler, AÇEV Gaziantep Nurdağı Çocuk ve Aile Merkezi’nde düzenlenen atölyelere katılarak çocukların etkinliklerine destek verdi.

ATÖLYELERLE COŞKU YAŞANDI

“İyiliğin Yanında Duruyoruz” temasıyla devam eden Vodafone Gönüllüleri Programı çerçevesinde 30 gönüllü, deprem bölgesinde yürütülen projeye katılmak amacıyla Gaziantep’e geldi. Gönüllüler, AÇEV Gaziantep Nurdağı Çocuk ve Aile Merkezi’nde kukla, toplu resim, sanat, mutfak, kitap ve heykel atölyelerine katıldı. Bu etkinlikte, Habitat Derneği de 9-14 yaşındaki çocuklara yapay zeka eğitimi verdi.

TOPLUMSAL ETKİ GÜÇLENİYOR

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, konu hakkında “Vodafone olarak, çalışma arkadaşlarımızın sosyal sorumluluk projelerimize katılımını destekliyor, katkılarını çok değerli buluyoruz. Vodafone Gönüllüleri Programı ile gönüllülük bilincini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu programla, sosyal sorumluluk projelerimiz ile çalışma arkadaşlarımız arasında duygusal bağ kurmak istiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Gaziantep’e yapılan bu ziyaret, çocukların bayram coşkusuna ortak olmak adına önemli bir fırsat.” dedi.

GÜZEL ANILAR VE YARATICILIK

AÇEV Gaziantep Nurdağı Çocuk ve Aile Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlamının çocuklara aktarılmasıyla başladı. Etkinlikte yüz boyama etkinliği sonrası, her biri 25 dakika süren atölyeler düzenlendi. Çocuklar, bu atölyelerde kendi kuklalarını tasarladılar, 23 Nisan ile ilgili toplu resimler yaptılar, şapka, maske ve bez çanta malzemelerini boyayıp süslediler. Aynı zamanda mutfak atölyesinde “pişmeyen sağlıklı enerji topları” hazırladı. Ayrıca, hikaye dinletisi gerçekleşti ve çocuklar, beğendikleri karakterlerin kil hamurundan heykelini yaptılar. Habitat Derneği, çocuklara yapay zeka eğitimi ile yaratıcılıklarını geliştirdi.