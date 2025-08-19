Gönüllüler Koalisyonu Toplantısı Yapıldı

GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU TOPLANTISI

Gönüllüler Koalisyonu üyesi ülkelerin temsilcileri, dün Beyaz Saray’da yapılan Ukrayna görüşmelerinin ardından bugün bir video konferans düzenledi. 30’dan fazla ülkenin katılımıyla, Ukrayna’da barış anlaşmasının sağlanması ve bu barışın korunması hedefiyle toplanan koalisyon, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eş başkanlığında bir araya geldi.

GÜVENLİK GARANTİLERİ VE YAPTIRIMLAR

Görüşmenin ardından Starmer’ın ofisinden yapılan açıklamada, “Başbakan, ‘Gönüllüler Koalisyonu’ planlama ekiplerinin önümüzdeki günlerde ABD’li muhataplarıyla bir araya gelerek sağlam güvenlik garantileri sağlama planlarını daha da güçlendireceğini ve çatışmaların sona ermesi halinde bir güvence gücü konuşlandırmaya hazırlanacaklarını” ifade etti. Ayrıca, liderlerin Putin’in yasadışı işgaline son vermek için gösterilecek ciddiyet çerçevesinde yaptırımlar da dahil olmak üzere nasıl daha fazla baskı uygulanabileceğini görüştüğü belirtildi.

POLONYA’DAN Destek AÇIKLAMASI

Video konferansa katılan Polonya Başbakanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından, “Kanada, Japonya, Türkiye, Yeni Zelanda ve Avrupa ülkeleri liderleri, Alaska’daki toplantının sonuçlarını oldukça gerçekçi bir şekilde değerlendirdi. Hepimiz, Ukrayna’nın Rusya ile savaşında daha fazla desteklenmesi gerektiğini teyit ettik” dedi.

TÜRKİYE’NİN TEMSİLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen video konferansa katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıda, ABD ve Rusya devlet başkanlarının Alaska’da yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy, bazı Avrupa ülkelerinin liderleri, AB ve NATO temsilcileri ile Washington’da Sayın Trump arasında yapılan temaslar hakkında bilgilendirme ve değerlendirme yapılmıştır. Önümüzdeki süreçte tarafların doğrudan buluşması halinde diplomatik çabalar yeni bir boyut kazanacaktır. Türkiye olarak, adil ve kalıcı barış için diplomatik çabaları tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

GÜVENLİK GARANTİLERİNE YENİ ÇERÇEVE

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Gönüllüler Koalisyonu’nun Ukrayna için güvenlik garantilerine yönelik bir çerçeve taslağı hazırlamaya başladığını duyurdu.