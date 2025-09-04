Google, 4 Eylül’de erişilemedi

GOOGLE’IN DOĞUM GÜNÜNDE EĞİTİM SORUNLARI

4 Eylül 1998 tarihinde kurulan Google, doğum günü dolayısıyla erişilmez hale geldi. Yapılan aramalar sonuç vermedi ve Google’ın hizmetleri yaklaşık yarım saat süreyle kullanılamadı. Herhangi bir resmi açıklama yapılmadı, ancak sosyal medya platformlarında Google’a erişim sorunu bildirildi. Ayrıca, Google’ın sahibi olduğu Youtube’a da ulaşım sağlanamadı. Gmail’e giriş yapmak da mümkün olmadı. Spotify’ın masaüstü web sitesine erişim de kapalıydı; mobil uygulama üzerinden çalınan şarkılar gibi görünse de ses çıkmadı. Google hizmetlerine erişim düşük bir hızla yeniden başlamış durumda.

KESİNTİLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor” ifadelerini kullandı. Sayan, “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler, yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız” diye belirtti.

ERİŞİM SORUNUNUN ÜLKELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Google’a erişim, Türkiye ve Doğu Avrupa genelinde durdu. Erişim sorunu yaşayan ülkelerin arasında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise kesintinin Google’ın kuruluş yıl dönümüne denk gelmesi. 4 Eylül 1998’de kurulan şirket, 27. yılını kutlamaya hazırlanırken meydana gelen bu büyük erişim sorunu, kullanıcılar arasında daha geniş bir yankı buldu.