Google, Alan Adını Değiştiriyor: Elveda Google.com.tr

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GOOGLE’IN ALAN ADI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

ABD merkezli teknoloji devi Google, arama motoru hizmetinde önemli bir güncelleme yapıyor. Şirket, yaptığı açıklamada Türkiye’de mevcutta kullanılan “google.com.tr” alan adının değişeceğini duyurdu.

ULUSLARARASI HİZMETTE YENİ DÜZEN

Yapılan resmi açıklamaya göre Google, bundan sonra tüm ülkelerde “www.google.com” alan adıyla hizmet verecek. Şirket, bu kararı kullanıcı deneyimini biraz daha iyileştirmek amacıyla aldığını belirtiyor.

DEĞİŞİKLİK SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Ayrıca, bu alan adı değişikliğinin uygulanmasının aylar süreceği ifade ediliyor. Kullanıcılar, geçiş sürecinde hem “google.com.tr” hem de “google.com” adreslerini kullanmaya devam edebilecekler. Google’ın bu adımı, şirketin global stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Tek bir alan adı üzerinden hizmet verilmesi, Google’ın marka kimliğini güçlendirmekte ve kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmekte fayda sağlayabilir.

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