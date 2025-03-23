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Google Arama Sonuçlarında İmamoğlu Unvanı Değişti

GÜNDEMDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bugünü sabırsızlıkla bekleyenler için bir gelişme yaşandı. Google, Ekrem İmamoğlu’nun isminin yanında yer alan “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” unvanını arama sonuçlarından kaldırdı. Artık İmamoğlu’nun isminin yanında “iş insanı” ve “eski Beylikdüzü Belediye Başkanı” ifadeleri yer alıyor.

ARAMA SONUÇLARINDA YENİ DÜZEN

Bu değişiklik, kamuoyunda merak uyandıran bir konu haline geldi. İmamoğlu’nun unvanındaki bu değişim, arama motorlarında nasıl bir etki yaratacak herkes tarafından gözlemlenecek.

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