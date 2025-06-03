Google Chrome’da Güvenlik Açığı Var!

DÜNYANIN EN ÇOK KULLANILAN TARAYICISI YENİ GÜVENLİK AÇIĞIYLA GÜNDEMDE

Dünyanın en yaygın internet tarayıcısı olan Google Chrome, güvenlik tehditleriyle ilgili son derece önemli bir durumla karşı karşıya. Hem bilgisayarlarda hem de mobil cihazlarda tercih edilen bu tarayıcı, hızı ve kullanıcı dostu tasarımıyla tanınsa da, zaman zaman siber saldırılara karşı savunmasız kalabiliyor. Son tespit edilen ciddi güvenlik açığı, kullanıcıların güvenliğini tehdit ediyor. Google’ın pazartesi günü yayımladığı acil güncelleme, üç farklı güvenlik zafiyetini gideriyor. Bu zafiyetlerden biri, CVE-2025-5419 kodu ile bilinen ve yüksek risk seviyesine sahip bir açık.

AÇIK, BELLEK SINIRLAMALARINDAN KAYNAKLANIYOR

Ulusal Güvenlik Açıkları Veritabanı’na (NVD) göre bu açık, Chrome’un V8 JavaScript ve WebAssembly motorlarında meydana gelen “bellek sınırlarının dışında okuma ve yazma” hatasından kaynaklanıyor. Bu zafiyet sayesinde, özel olarak hazırlanmış bir HTML sayfası üzerinden kötü niyetli kişilerin sistem belleğinde hasarlara yol açması mümkün hale geliyor. Kullanıcılar bu durumdan dolayı ciddi risklerle karşı karşıya. Belirtilen zafiyet, saldırganların uzaktan kontrol sağlayarak sistemde zararlı işlemler gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

GOOGLE’DAN HIZLI MÜDAHALE VE GÜNCELLEME ÇAĞRISI

Bu güvenlik açığı, 27 Mayıs 2025 tarihinde Google’ın Tehdit Analizi Grubu (TAG) üyeleri Clement Lecigne ve Benoît Sevens tarafından keşfedildi. Google, sadece bir gün içinde gerekli güncellemeyi hazırlayarak tüm kullanıcılar ile paylaştı. Geliştirici ekip açığın aktif olarak kullanıldığını tespit etti ve bu nedenle kullanıcıları, tarayıcılarını vakit kaybetmeden güncellemeleri konusunda uyardı.

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN GÜNCELLEMENİZ ŞART

Google, Windows ve macOS kullanıcıları için Chrome 137.0.7151.68/.69, Linux için ise 137.0.7151.68 sürümüne güncellenmesini öneriyor. Ayrıca, Chromium temelli diğer tarayıcılar — Microsoft Edge, Brave, Opera ve Vivaldi — için de benzer güncellemeler yayımlandı. Bu güncellemelerin vakit kaybetmeden yüklenmesi, güvenliğinizi korumak adına büyük önem taşıyor. Chrome’un en güncel sürümünü kullanmanız, olası güvenlik problemlerinin önüne geçiyor.