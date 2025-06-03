Google Chrome’da Yeni Güvenlik Açığı!

GÜVENLİK AÇIĞI GÜNDEME GELDİ

Dünyanın en fazla tercih edilen internet tarayıcısı olan Google Chrome, güvenliği etkileyen yeni bir açık nedeniyle haberlerde yer aldı. Bilgisayar ve mobil cihazlar üzerinde yaygın olarak kullanılan bu tarayıcı, kullanıcı dostu arayüzü ve hızıyla dikkat çekse de, siber saldırılara karşı belirli dönemlerde savunmasız olabiliyor. En son tespit edilen ve aktif olarak istismar edilen bu ciddi güvenlik zaafiyeti, kullanıcıları riske soktu. Google, geçtiğimiz pazartesi günü hızlı bir acil güncelleme yayınlayarak, üç farklı güvenlik açığını kapattı. Bu açıklar arasında en dikkat çekici olanı, CVE-2025-5419 kodu ile tanımlanan ve yüksek risk düzeyinde değerlendirilen bir güvenlik açığı. Ulusal Güvenlik Açıkları Veritabanı’na (NVD) göre, bu açık Chrome’un V8 JavaScript ve WebAssembly motorlarında “bellek sınırlarının dışında okuma ve yazma” hatasından kaynaklanıyor. Bu açıklık sayesinde, kötü niyetli kişiler özel olarak hazırlanmış bir HTML sayfası aracılığıyla sistem belleğinde bozulmalara yol açabiliyor. Böylece saldırganlar uzaktan kontrol sağlayarak sistemde zararlı işlemler gerçekleştirme fırsatına sahip olabiliyor.

GOOGLE’DAN HIZLI MÜDAHALE

Bu güvenlik açığı, 27 Mayıs 2025 tarihinde Google’ın Tehdit Analizi Grubu (TAG) üyeleri Clement Lecigne ve Benoît Sevens tarafından keşfedildi. Google, yalnızca bir gün içinde gerekli güncellemeleri hazırlayarak tüm kullanıcılarına sundu. Geliştirici ekip, açığın aktif olarak kullanıldığını doğruladı ve kullanıcıları, vakit kaybetmeden tarayıcılarını güncellemeleri için uyardı.

CHROME’UNUZU GÜNCELLEME ZAMANI

Google, Windows ve macOS kullanıcıları için Chrome 137.0.7151.68/.69 sürümüne, Linux kullanıcıları için ise 137.0.7151.68 sürümüne güncelleme yapılmasını öneriyor. Ayrıca Chromium altyapısını kullanan diğer tarayıcılar — Microsoft Edge, Brave, Opera ve Vivaldi — için de benzer güncellemeler yapıldı. Bu nedenle, zaman kaybetmeden güncellemelerin yüklenmesi büyük önem taşıyor. Güvenliğinizi sağlamak için Chrome’un en güncel sürümünü kullanmak kritik bir konu.