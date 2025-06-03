Google Chrome’da Yeni Güvenlik Açığı!

DÜNYA ÇAPINDA GÜVENLİK AÇIĞI TESPİT EDİLDİ

Dünyanın en yaygın internet tarayıcısı olan Google Chrome, yeni bir güvenlik açığıyla gündeme geldi. Hem bilgisayar hem de mobil cihazlarda tercih edilen bu tarayıcı, hızlı ve sade yapısıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor, fakat zaman zaman siber saldırılara karşı savunmasız bir hale gelebiliyor. En son ortaya çıkan ve aktif bir şekilde istismar edilen ciddi bir açık, kullanıcıların güvenliğini tehdit ediyor. Google, pazartesi günü yayımladığı acil güncelleme ile bu duruma müdahale etti.

CİDDİ BİR AÇIK VE GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ

Yapılan güncelleme, toplamda üç farklı güvenlik açığını gideriyor. Bunlar arasında en dikkat çekeni, CVE-2025-5419 kodu ile izlenen ve yüksek risk derecesine sahip olan bir açık. Ulusal Güvenlik Açıkları Veritabanı’na (NVD) göre bu açık, Chrome’un V8 JavaScript ve WebAssembly motorlarındaki “bellek sınırlarının dışında okuma ve yazma” hatasından kaynaklanıyor. Bu güvenlik zafiyeti, kötü niyetli kişilerin özel olarak tasarlanmış bir HTML sayfası aracılığıyla sistem belleğini etkileyerek bozulmalara neden olmasına neden olabiliyor. Söz konusu açık, saldırganların uzaktan kontrol sağlayarak sistemde zararlı işlemler gerçekleştirmesine imkan tanıyor.

HEMEN GÜNCELLEMENİZ GEREKEN BİR DURUM

Bu güvenlik açığı, Google’la birlikte Tehdit Analizi Grubu (TAG) üyeleri Clement Lecigne ve Benoît Sevens tarafından 27 Mayıs 2025 tarihinde keşfedildi. Google, yalnızca bir gün içinde gerekli güncellemeyi hazırlayarak tüm kullanıcılara sundu. Geliştirici ekip, açığın aktif bir şekilde kullanıldığını doğruladı ve kullanıcıların vakit kaybetmeden tarayıcılarını güncellemeleri için uyarıda bulundu.

TARAYICINIZI YENİLEMEK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Google, Windows ve macOS kullanıcıları için Chrome’un 137.0.7151.68/.69 sürümüne, Linux kullanıcıları için ise 137.0.7151.68 sürümüne güncellenmesini öneriyor. Chromium altyapısını kullanan diğer tarayıcılar — Microsoft Edge, Brave, Opera ve Vivaldi — için de benzer güncellemeler yayımlandı. Bu güncellemelerin vakit kaybetmeden yüklenmesi, kullanıcıların güvenliğini korumak adına büyük önem taşıyor. Chrome’un en son sürümünü kullanmak, güvenliğinizi sağlamak için kritik bir gereklilik.