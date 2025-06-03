Google Chrome’da Yeni Güvenlik Açığı Var

DÜNYADA EN ÇOK KULLANILAN TARAYICIYLA İLGİLİ GÜVENLİK AÇIĞI

Dünyada yaygın olarak tercih edilen internet tarayıcısı Google Chrome, güvenliği tehlikeye atan yeni bir güvenlik açığı ile gündeme geldi. Hem bilgisayar hem de mobil cihazlarda sıkça kullanılan bu tarayıcı, kullanıcı dostu arayüzü ve hızıyla dikkat çekse de, siber saldırılara karşı zaman zaman savunmasız kalabiliyor. Son olarak tespit edilen ve aktif olarak istismar edilen önemli bir açık, kullanıcıları ciddi risklere maruz bıraktı.

TESPİT EDİLEN AÇIK HAKKINDA DETAYLAR

Google, pazartesi günü acil bir güncelleme (out-of-band patch) yayınladı ve bu güncelleme ile birlikte üç farklı güvenlik açığını giderdi. Bu açıklar arasında en dikkat çekeni, CVE-2025-5419 koduyla bilinen ve yüksek risk seviyesinde olan bir güvenlik açığıdır. Ulusal Güvenlik Açıkları Veritabanı’na (NVD) göre, bu güvenlik zaafı, Chrome’un V8 JavaScript ile WebAssembly motorlarında yer alan “bellek sınırlarının dışında okuma ve yazma” hatasından kaynaklanıyor. Bu tür bir açık, kötü niyetli kişilerin özel olarak hazırlanmış bir HTML sayfası aracılığıyla sistem belleğinde bozulmalara yol açmasına olanak tanıyor.

HIZLI MÜDAHALE VE GÜNCELLEME ÖNERİSİ

Söz konusu güvenlik açığı, 27 Mayıs 2025 tarihinde Google’ın Tehdit Analizi Grubu (TAG) üyeleri Clement Lecigne ve Benoît Sevens tarafından keşfedildi. Google, sadece bir gün içinde gerekli güncellemeyi hazırlayarak tüm kullanıcılarına sundu. Geliştirici ekip, açığın aktif bir şekilde kullanıldığını doğrularken, kullanıcıları vakit kaybetmeden tarayıcılarını güncellemeleri konusunda uyardı.

TARAYICINIZI GÜNCEL TUTUN

Google, Windows ve macOS kullanıcıları için Chrome 137.0.7151.68/.69, Linux kullanıcıları için ise 137.0.7151.68 sürümüne güncellemelerini öneriyor. Ayrıca Chromium altyapısını kullanan diğer tarayıcılar — Microsoft Edge, Brave, Opera ve Vivaldi — için de benzer güncellemeler yayınlandı. Güvenliğiniz için Chrome’un en güncel sürümünü kullanmanız hayati önem taşıyor.