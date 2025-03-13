Google Değişikliği Haber Sitelerini Etkiledi

GOOGLE’IN ALGORİMA DEĞİŞİKLİKLERİ HABER SİTELERİNİ ETKİLİYOR

Google’ın algoritma değişiklikleri, haber siteleri üzerinde ciddi bir trafik kaybı yaşatırken, bazı haber sitelerinin kapanmasına da yol açtı. Gazete Duvar, Google’ın Keşfet üzerindeki oluşan yapısal değişikliklerden dolayı gelirlerini önemli ölçüde kaybetme gerekçesiyle faaliyetine son verdi. Ekim 2024’te ortaya çıkan ve yaklaşık bir ay süren sorun, Ocak ayı sonunda tekrar gündeme gelerek CHP’li vekil Ulaş Karasu’yu harekete geçirdi. Karasu, konuyla ilgili bir soru önergesi sunarak durumu gündeme taşıdı.

ULAŞIM VE ALTYAPI BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karasu’nun önergesine hızlı bir yanıt verdi. Bakanlıktan gelen açıklamada, “Amerika merkezli bir şirket olan Google; içerik/yer sağlayıcı konumunda bir arama motoru olup, 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile bu kanun kapsamındaki mevzuatlara uymakla yükümlüdür.” denildi. İnternet üzerinden hizmet veren arama motorları ve dijital platformlar, ticari amaçları doğrultusunda zaman zaman algoritmalarını güncelleyebiliyor. Örneğin, YouTube platformu, 2024 yılı içinde algoritmasında 3 kez değişiklik gerçekleştirdi.

GOOGLE ALGORİMA DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ

Bu bağlamda, Google arama motorunda, web sitelerindeki içeriklerin algoritmalar aracılığıyla değerlendirilmesi suretiyle listelenmesinde değişiklikler meydana geldi. Google yetkilileri, algoritma değişikliği nedeniyle belirli bir internet adresinin hedef alınmadığını ve herhangi bir internet adresini kayıracak ya da ayrıştıracak şekilde bir değişiklik yapılmadığı yönünde bilgi sağladı. Bununla birlikte, konu hakkında Google yetkilileriyle görüşmeler sürdüğü belirtilmekte.