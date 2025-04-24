Google-game Doodle Ziyaretçilere Sürprizler Sunuyor

GOOGLE’IN YENİ DÖNEMİ

Gündeme bağlı olarak değişiklikler gösteren ve kullanıcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen bu yenilik ile ilgili detayları inceledik. Bilindiği gibi, internet dünyasında en çok ziyaret edilen platform Google ana sayfasıdır. Google, internet araması, çevrimiçi bilgi yayma, reklam teknolojileri ve arama motorları üzerine yatırım yapan uluslararası bir Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından beri faaliyet gösteren Google, en bilinen projelerinden birisi olan Doodle ile her gün kullanıcılarına sürprizler sunuyor.

Günün anlam ve önemini belirtmek amacıyla, Google-game Opkomst van de halve maan gibi sürekli değişen kelimelerle kullanıcıların karşısına çıkan Doodle, ziyaretçilere bu alanda oldukça faydalı bir hizmet sağlıyor. Yoğun iş temposuyla gündemden kopan internet kullanıcıları, Doodle sayesinde “Google-game Opkomst van de halve maan” gibi popüler kelimeler aracılığıyla önemli günlerden haberdar olabiliyor. Bu şekilde, özel ve anlamlı günleri kaçırmamış oluyorlar.