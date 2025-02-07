Google Haritalar’ın 20. Yılında Öne Çıkan Mekanlar

GEZİ REHBERİ: GÜNCEL GÖRÜNÜM

Tarihi simgeler, doğal güzellikler, turistik cazibe merkezleri ve müzeler gibi farklı alanları kapsayan bu listeler, kullanıcıların ilgi gösterdiği, ziyaret etmeyi hayal ettiği veya daha fazla bilgi edinmek için incelediği yerleri bir araya getiriyor. Google Haritalar, 20 yıldır kullanıcıların A noktasından B noktasına en kolay şekilde ulaşmasını sağlarken, yeni yerler keşfetmelerine ve farklı deneyimler edinmelerine yardımcı oluyor. 20 yıl boyunca yalnızca bir harita olarak değil, aynı zamanda dünyayı keşfetme şeklimizi de dönüştüren bir platform haline geldi. Bugün her ay 2 milyardan fazla insan, Google Haritalar’ı yol tarifi almak, yeni mekanlar keşfetmek, güncel bilgiler edinmek ve deneyim paylaşmak için kullanıyor. Her yıl 500 milyondan fazla insan, Google Haritalar’a yorum, fotoğraf ve puanlama gibi katkılarda bulunuyor.

KULLANICILARIN EN ÇOK İLGİ GÖSTERDİĞİ YERLER

Google Haritalar’ın 20. yılına özel hazırlanan “En çok incelenen 20 lokasyon” listeleri, dünya genelindeki kullanıcıların en çok incelediği yerleri bir araya getirerek, şehirlerin simge noktalarından doğal güzelliklere, tarihi mirastan popüler müzelere kadar kapsamlı bir keşif rehberi sunuyor. Google’ın her yıl ilgi gören “Yılın Arama Trendleri” listesi gibi, bu liste de insanların en çok merak ettiği ve keşfetmek için göz attığı yerleri öne çıkarıyor. Türkiye’de ise 15 şehirden toplam 60 farklı lokasyon en çok incelenenler arasında yer alırken; İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya gibi şehirler, tarihi, kültürel ve doğal alanlarıyla listede ön plana çıkan şehirler oldu.

TÜRKİYE’NİN POPÜLER MEKANLARI

Google Haritalar, 20 yıldır hem keşif sürecini kolaylaştırıyor hem de her gün milyonlarca insanın seyahat planlamasına destek oluyor. 2024 yılında Türkiye’nin en çok incelenen mekanları, tarih, doğa, kültür ve şehir yaşamının birleştiği zengin noktalar oldu. En çok incelenen 20 lokasyon, “Ziyaret Edilecek Yerler”, “Parklar” ve “Müzeler” kategorileri altında toplandı. Bu liste, Türkiye’de hem turistik gezginlerin hem de yerli keşif meraklılarının Google Haritalar’ı nasıl kullandığını gösteren önemli bir rehber niteliği taşıyor.

“Gezilecek Yerler” kategorisinde en çok ilgi çeken mekanlar arasında Galata Kulesi, Anıtkabir, Yerebatan Sarnıcı, Pamukkale Travertenleri, Side Antik Kenti ve Efes Antik Kenti yer alıyor. “Parklar” kategorisinde doğaseverlerin merak ettiği Gülhane Parkı, Emirgan Korusu, Güvenpark ve Saklıkent Milli Parkı ön plana çıkıyor. Tarihi ve kültürel mirasla ilgilenenlerin yoğun ilgi gösterdiği “Müzeler” kategorisinde ise Topkapı Sarayı, Mevlana Müzesi, Miniatürk, Göbeklitepe, Rahmi Koç Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri sıklıkla inceleniyor.

LISTE OLUŞTURMA YÖNTEMİ VE VERİLER

Google Haritalar’ın 20. yılına özel hazırlanan “En çok incelenen 20 lokasyon” listesi, dünya çapında hangi lokasyonların en fazla merak edildiğini ortaya koyuyor. Listelerin hazırlanmasında, Google Haritalar’da en fazla yoruma sahip (4.0 yıldız ve üzeri) mekanlar dikkate alınıyor. Elde edilen veriler, hem dünya genelinde hem de Türkiye bazında, 2024 yılında en çok incelenen yerleri özetleyen bir görünüm sunuyor.