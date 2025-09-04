Haberler

Google Hizmetlerinde Erişim Sorunları Yaşandı

GOOGLE HİZMETLERİNE ERİŞİMDE SORUNLAR

Türkiye’de Perşembe sabahı, Gmail, YouTube ve arama motoru gibi Google hizmetlerine erişimle ilgili sorunlar yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşıyor” şeklinde bir açıklama yaptı. Süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin Google’dan kesintinin nedenine dair teknik rapor talep ettiğini belirtti.

KESİNTİLERİN RAPORLANMASI VE BÖLGELERDEKİ ETKİLER

Google’dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. İnternet üzerindeki kesintileri bildiren Downdetector’a göre, sabah saatlerinde Google’ın hizmet verememesiyle ilgili çok sayıda bildirim yapıldı. BBC News Türkçe muhabirleri, kesintinin İstanbul, Ankara ve Diyarbakır gibi Türkiye’nin çeşitli kentlerinde de görüldüğünü aktardı.

Kayseri’de Cami Tuvaletinde Bıçaklama

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir cami tuvaletinde bıçaklama sonucu F.P. ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Saldırgan yakalandı.
Kütahya’da İki Araç Çarpıştı, Yaralı Var

Tavşanlı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

