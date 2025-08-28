Google, Kripto Para Alanında GcUl’la Güçleniyor

YENİ PROJEYLE KRİPTO PARA ALANINDAKİ ADIMLAR GÜÇLENİYOR

Teknoloji devi Google, kripto para ve Blockchain dünyasındaki varlığını artırmak için yeni bir girişim başlattı. Google Cloud Universal Ledger (GCUL) projesi, şirketin finansal teknoloji alanındaki en detaylı Blockchain çalışması olarak dikkat çekiyor. Bu proje, kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen yasal uyumluluk merkezli ve izinli bir sistem olarak geliştirilmiş durumda. Google Cloud’un Web3 Strateji Başkanı Rich Widmann, projeye dair bilgileri LinkedIn üzerinden paylaştı.

PLATFORMUN HEDEFLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Widmann, GCUL’un finansal kurumlardan güvenilir ve etkili bir Blockchain platformu sunmayı amaçladığını ifade ediyor. Proje, Python tabanlı akıllı sözleşmelere destek vererek geliştiricilere tanıdık bir ortam sağlıyor. Widmann, “Google’ın dağıtımını devreye sokmanın yanı sıra, GCUL tarafsız bir altyapı katmanıdır.” diyerek platformun rolünü açıklıyor. Şu anda özel testnet aşamasında bulunan GCUL ile ilgili daha fazla bilginin ileride paylaşılacağı belirtiliyor.

CME GROUP İLE İŞ BİRLİĞİ

Google Cloud, projeyi finansal piyasa için tek bir API üzerinden erişim sağlanabilen ve ödeme otomasyonunu mümkün kılan bir hizmet olarak tanımlıyor. CME Group ile iş birliği çerçevesinde, CME’nin toptan ödemeler ve varlık tokenizasyonu için platformda çözümleri pilot uygulamalarla test ettiği ifade ediliyor. Ancak Widmann, GCUL’u Layer 1 ağı olarak belirttiği sırada, platformun izinli ve özel doğası bazı toplulukların şüphe duymasına neden oldu. Bazı eleştirmenler, bu durumun yanlışlıkla merkezi olmayan Blockchain olarak adlandırılmaması gerektiğini savunuyor. Genel tasarımı ve özel izinli yapısıyla, platform geleneksel merkezi olmayan Blockchain yaklaşımlarından ayrılma özelliği taşıyor.