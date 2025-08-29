google-maps-antarktika-da-ufo-bulundu

ANTARKTİKA’DA GİZEMLİ YAPI

Antarktika’da, koordinatları 66°16’24.5″S 100°59’03.5″E olarak belirlenen bu yapı, kıyıya yaklaşık 90 mil mesafede, Mill Adası’nın yakınında yer alıyor. Ayrıca, Polonya’ya ait A. B. Dobrowolski Araştırma Üssü’ne yalnızca 6 mil (9.5 kilometre) uzaklıkta konumlanmış. UFO meraklısı Scott C. Waring, Google Maps’te keşfettiği bu diski gündeme getirerek, “Hala orada! Kurtarılamayacak kadar zor mu, yoksa hala kullanılıyor mu?” şeklinde bir soru sordu. Waring’in YouTube’da paylaştığı videonun ardından konu yeniden önemli bir tartışma konusu haline geldi.

GÖRÜNTÜLER VE YORUMLAR

Cismin çevresindeki ince çizgi, popüler kültürdeki klasik UFO tanımlarını akla getiriyor. Tamamen siyah renkte olan bu yapının, çevresindeki kar ve kayalarla ciddi bir kontrast oluşturarak dikkat çektiği görülüyor. Reddit’te daha önce paylaşılan görüntüler, çeşitli yorumların yapılmasına sebep oldu; bazı kullanıcılar yapıyı bir “hava balonu”, bazıları bir “Nazi üssü” ya da yalnızca “eriyen göl suyu” olarak tanımladı.

BİLİMSEL AÇIKLAMALAR

Bilim insanları ise durumu farklı bir perspektiften değerlendiriyor. Newcastle Üniversitesi’nden glasyolog Prof. Bethan Davies, bu yapının aslında “kayalık bir çukurda oluşan küçük bir göl” olduğunu ifade ederek, “Gölün yüzeyi kara göre daha fazla güneş ışığı emiyor, bu da etraftaki karı eriterek yarım daire biçiminde bir görüntü oluşturuyor” diye ekledi. Antarktika, daha önce de Google Maps üzerindeki gizemli yapılar nedeniyle dikkat çekmişti. Önceki yıllarda bölgede görülen “kapı benzeri” bir yapı ve Nevada’daki Area 51’deki üçgen kule, UFO teorilerini yeniden alevlendirmişti.